21.02.2020, 22:20
У жительницы Санкт-Петербурга, которую принудительно госпитализировали, не обнаружился коронавирус
ИА «Ореанда-Новости». У жительницы Санкт-Петербурга, которую госпитализировали в местную больницу прямо из зала суда, врачи не обнаружили коронавирус.
Алла Ильина была выписана из больницы сегодня, 21 февраля. У женщины не обнаружили наличия нового вида вируса COVID-19 по результатам проведённых медицинских анализов.
Стоит отметить, что ранее Алла Ильина сбежала из Боткинской больницы. Врачи подозревали, что петербурженка могла быть заражена коронавирусом. Россиянку подвергли суду, который постановил Алле Ильиной вернуться обратно в больницу и сдать все необходимые анализы. Женщина не сопротивлялась и добровольно отправилась в медучреждение.
Алла Ильина была выписана из больницы сегодня, 21 февраля. У женщины не обнаружили наличия нового вида вируса COVID-19 по результатам проведённых медицинских анализов.
Стоит отметить, что ранее Алла Ильина сбежала из Боткинской больницы. Врачи подозревали, что петербурженка могла быть заражена коронавирусом. Россиянку подвергли суду, который постановил Алле Ильиной вернуться обратно в больницу и сдать все необходимые анализы. Женщина не сопротивлялась и добровольно отправилась в медучреждение.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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