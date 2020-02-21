У женщины не обнаружили наличия нового вида вируса COVID-19 по результатам проведённых медицинских анализов.Стоит отметить, что ранее Алла Ильина сбежала из Боткинской больницы. Врачи подозревали, что петербурженка могла быть заражена коронавирусом. Россиянку подвергли суду, который постановил Алле Ильиной вернуться обратно в больницу и сдать все необходимые анализы. Женщина не сопротивлялась и добровольно отправилась в медучреждение.