ИА «Ореанда-Новости». Полиция рассказала, что было на носителе памяти керченского стрелка Владислава Рослякова, который устроил бойню в политехническом колледже Керчи 17 октября.

У нападавшего на керченский колледж среди личных вещей оказалась флешка, на которой хранились книги по химии и пиротехнике. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах.

– На флешке не конструкции взрывных устройств, а книги по химии и пиротехнике. Практически все скачаны из открытых источников, – сообщил собеседник агентства.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что до конца текущей недели завершатся следственные действия в колледже. После этого, начнётся реконструкция здания.

– Как только они заканчивают, заходят строители — министр строительства и архитектуры был здесь в выходные, – сообщил Аксёнов о дальнейших планах в колледже.

Накануне секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании в Новосибирске сообщил, что трагедия в колледже выявила неэффективные стороны работы с молодежью.

С его слов, аналогичные нападения случаются не в первый раз, поэтому необходимо работать в этом направлении: провести тщательный анализ «условий и обстоятельств», способствовавших совершению подобных преступлений.

ВЦИОМ провёл опрос среди россиян, 28 процентов граждан выступают за усиление охраны в учебных заведениях после случившегося. Еще 18 процентов наших сограждан высказали мнение, что в стране пора заменить вахтёрш на профессиональных охранников, при этом повысить квалификацию существующих, а также предоставить право досмотра учащихся.

Напомним, нападение на учащихся и сотрудников политехнического колледжа в Керчи произошло 17 октября. Согласно данным Следственного комитета, учащийся четвертого курса Владислав Росляков пронес в здание самодельную бомбу, заряженное ружьё и другие орудия убийства.

После взрыва бомбы в столовой злоумышленник открыл стрельбу, в результате которой погибли 20 человек, еще несколько десятков пострадали. Затем он покончил с собой.