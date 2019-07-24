ИА «Ореанда-Новости». Правоохранители пришли с обыском к оппозиционеру Дмитрию Гудкову, пишет «МК».

Об обыске СМИ рассказал отец политики Геннадий Гудков. По его словам, в квартиру зашли десять человек, трое из которых в штатском.

Сейчас правоохранители отключили все охранные системы в доме. Пока причина визита силовиков неизвестна.

Ранее независимого кандидата Гудкова не допустили к выборам в Мосгордуму.