12.02.2020, 14:19
У россиян появится возможность выйти на пенсию раньше на несколько лет
ИА «Ореанда-Новости». Гражданам России дадут возможность получать пенсионные пенсии раньше, если их пенсионные накопления находились в негосударственном пенсионном фонде. В нижней палате российского парламента будут изучать во втором чтении соответствующий закон, заявлено в материале газеты "Известия".
В публикации говорится, что в октябре прошлого года в Государственной думе в первом чтении изучили предложение о получении негосударственной пенсии мужчинам в шестьдесят лет, женщинам в пятьдесят пять лет. В сообщении заявлено, что тогда к законопроекту у профильных ведомств были замечания.
Специалисты, опрошенные изданием, заявили, что для того, чтобы повысить привлекательность НПФ, властям необходимо создать базу софинансирования со стороны работодателей и заняться расширением налоговых льгот для вкладчиков.
В публикации говорится, что в октябре прошлого года в Государственной думе в первом чтении изучили предложение о получении негосударственной пенсии мужчинам в шестьдесят лет, женщинам в пятьдесят пять лет. В сообщении заявлено, что тогда к законопроекту у профильных ведомств были замечания.
Специалисты, опрошенные изданием, заявили, что для того, чтобы повысить привлекательность НПФ, властям необходимо создать базу софинансирования со стороны работодателей и заняться расширением налоговых льгот для вкладчиков.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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