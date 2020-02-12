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В нижней палате российского парламента будут изучать во втором чтении соответствующий закон, заявлено в материале газеты "Известия".В публикации говорится, чтоВ сообщении заявлено, что тогда к законопроекту у профильных ведомств были замечания.Специалисты, опрошенные изданием, заявили, что для того, чтобы повысить привлекательность НПФ, властям необходимо создать базу софинансирования со стороны работодателей и заняться расширением налоговых льгот для вкладчиков.