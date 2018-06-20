ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ Проект закона находится на рассмотрении в Госдуме.

В один ряд с другими официальными этот праздник должен будет встать с 2019 года. Предлагается праздновать его в последнюю субботу октября.

В пояснениях к законопроекту говорится о Дне матери в Российской Федерации, отмечаемом в последнее воскресенье ноября с 1998 года. По словам депутата Госдумы Тамары Плетнёвой, сильная половина человечества также должна ощущать государственную поддержку, ведь в большинстве своём именно они обеспечивают семьи, в воспитании детей играют важную роль.

День отца отмечают во многих государствах. Если говорить о Соединённых Штатах Америки, то у них этот праздник учреждён с 60-х годов прошлого века. Традиционно в ходе проведения празднеств правительство оказывает помощь отцам-одиночкам, находящимся в трудном финансовом положении. Посильный вклад вносят и простые граждане. Спустя годы государства, ставящие семейные ценности во главу угла, последовали американскому примеру.

В отдельных субъектах РФ День отца тоже празднуется, и даже закреплён на законодательном уровне региона. С начала 2000-х годов это событие стали отмечать в Вологодской и Новосибирской областях, чуть позднее к ним присоединились Липецкая, Курская, Ульяновская, Волгоградская и Архангельская.

В одном из своих номеров 2008 года выпуска «Российская газета» писала, что президент обещал подумать о введении Дня отца в стране. По его словам, в появлении на свет ребёнка принимают участие оба родителя - поэтому не стоит забывать и о роли отцов.

В Липецкой области учреждён даже знак «За верность отцовскому долгу», который вручается в ходе торжеств, посвященных этому празднику. Чтобы стать его обладателем, необходимо достойно воспитывать своих детей и укреплять семейные традиции. При этом отец должен вести здоровый образ жизни и быть примером успешного отцовства для окружающих.