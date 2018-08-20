ИА «Ореанда-Новости». У Алексея Белобородова, заместителя генерального директора ракетно-космической корпорации «Энергия», изъяли меченые купюры – 500 тысяч рублей, ему их передали в ходе следственного эксперимента. Кроме них у Алексея Белобородова изъяли 28 тысяч евро и некоторая сумма в долларах. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета.



Обыск проходил на месте работы Белобородова, эти помеченные деньги во время оперативных мероприятий сотрудниками управления «П» ФСБ были переданы подчинённому замгендиректора.

ФСБ накануне задержала Белобородова и двух его подчинённых. Им предъявили обвинение в покушении на мошенничество организованной группой либо в особо крупном размере. Данное уголовное дело расследуется Главным следственным управлением СК по Московской области при активном содействии сотрудников управления «П» ФСБ.

В ближайшее время следствие будут ходатайствовать в суд об избрании меры пресечения как для самого Алексея Белобородова, так и в отношении двух его подчинённых.

«Сегодня следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении Белобородова и двух его подчиненных меры пресечения», — проинформировала пресс-служба Следственного комитета в WatsApp. Это может быть, как заключение под стражу, так и домашний арест. Соответствующее решение суд вынесет 20 августа.

В общей сложности у Белобородова изъято порядка 500 тыс. рублей, 28 тысяч евро, а также некоторая сумма в долларах, о которой не сообщается.

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил, что знает, что его сотрудники подозреваются в мошенничестве и распорядился максимально содействовать следствию. В самой госкорпорации «Энергия» сообщили, что подозреваемые в получении взяток «дают признательные показания» следователям.

Известно, что всех троих подозреваемых уволили из РКК «Энергия» еще 17 августа.

Алексей Белобородов работает в РКК «Энергия» с 2016 года. До этого он 13 лет служил в Вооруженных силах.