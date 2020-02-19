19.02.2020, 13:12
У самого мощного в мире атомного ледокола не заменят сломанный двигатель
ИА «Ореанда-Новости». На считающимся самым мощным мире атомном ледоколе "Арктика", который вышел из строя в ходе испытаний, могут не поменять сломанный правый гребной электродвигатель (ГЭД). Газета "Коммерсантъ" сообщает, что данное решение изучается в связи с тем, что агрегат не подлежит восстановлению.
На Ленинградском электромашиностроительном заводе сказали о невозможности восстановления работоспособности носовой обмотки двигателя.
В ЦНИИ судовой электроники и технологии заявили, что агрегат сломался вследствие брака при его изготовлении.
Ряд источников издания считает, что "Росатом" может принять ледокол и с неработающим правым ГЭД, если получит обязательство об устранении неисправности в будущем.
Ледокол "Арктика" начали строить в 2013 году. Планировалось, что его сдадут в декабре 2017 года.
На Ленинградском электромашиностроительном заводе сказали о невозможности восстановления работоспособности носовой обмотки двигателя.
В ЦНИИ судовой электроники и технологии заявили, что агрегат сломался вследствие брака при его изготовлении.
Ряд источников издания считает, что "Росатом" может принять ледокол и с неработающим правым ГЭД, если получит обязательство об устранении неисправности в будущем.
Ледокол "Арктика" начали строить в 2013 году. Планировалось, что его сдадут в декабре 2017 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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