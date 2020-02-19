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. Газета "Коммерсантъ" сообщает, что данное решение изучается в связи с тем, что агрегат не подлежит восстановлению.На Ленинградском электромашиностроительном заводе сказали о невозможности восстановления работоспособности носовой обмотки двигателя.В ЦНИИ судовой электроники и технологии заявили, что агрегат сломался вследствие брака при его изготовлении.Ледокол "Арктика" начали строить в 2013 году. Планировалось, что его сдадут в декабре 2017 года.