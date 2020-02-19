ИА «Ореанда-Новости»На считающимся самым мощным мире атомном ледоколе "Арктика", который вышел из строя в ходе испытаний, могут не поменять сломанный правый гребной электродвигатель (ГЭД). Газета "Коммерсантъ" сообщает, что данное решение изучается в связи с тем, что агрегат не подлежит восстановлению. 

На Ленинградском электромашиностроительном заводе сказали о невозможности восстановления работоспособности носовой обмотки двигателя.

В ЦНИИ судовой электроники и технологии заявили, что агрегат сломался вследствие брака при его изготовлении. 

Ряд источников издания считает, что "Росатом" может принять ледокол и с неработающим правым ГЭД, если получит обязательство об устранении неисправности в будущем. 

Ледокол "Арктика" начали строить в 2013 году. Планировалось, что его сдадут в декабре 2017 года.