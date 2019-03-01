ИА «Ореанда-Новости». Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) начали разрабатывать общую платёжную систему. Она позволит оплачивать покупки в любой стране союза, сообщают «Известия», цитируя заявление пресс-службы РФПИ.

Страны БРИКС договорились о создании единой платёжной системы. Она получит название BRICS Pay. С её помощью можно будет оплачивать покупки в любой из стран группы, при этом не имеет значения, какая валюта на счёте покупателя.

Во всех странах БРИКС (исключение составляет только ЮАР) есть свои платёжные системы и национальные карты: в Бразилии - ELO, в России - «Мир», в Индии - RuPay, в Китае - UnionPay. Создание «внутренней» платёжной системы - приоритетная задача государств «пятёрки», так как они принимают во внимание мировую экономическую нестабильность и геополитическую напряжённость и не желают зависеть от непредсказуемых финансовых рынков, санкций, курса доллара, транснациональных платёжных организаций. Единая платформа для расчётов также будет способствовать развитию торговых отношений.

Российский фонд прямых инвестиций стал координатором специальной рабочей группы по финансовым услугам со стороны России в Деловом совете БРИКС. Фонд активно участвует в создании системы BRICS Pay. Некоторые из портфельных компаний РФПИ, а также индийские и китайские партнёры компании располагают соответствующими технологиями и имеют опыт в этой сфере. Совместно с партнёрами РФПИ также может участвовать в финансировании новой системы.

Олег Прексин, вице-президент целевой рабочей группы и автор названия BRICS Pay, пояснил, что одна из идей реализации проекта - создание онлайн-кошелька. Он объединит платёжные системы всех государств, которые входят в БРИКС, и будет работать так же, как известные сервисы Apple Pay, Samsung Pay. Изначально объединение произойдёт в плане создания единой «облачной» платформы для денежных переводов и розничных платежей, которые делают в странах группы. Пилотный проект начинается в ЮАР в апреле: оплачивать покупки можно будет независимо от валюты на счёте - через приложение для смартфона. Другие государства (не из БРИКС) также смогут подключиться к платформе, если выразят желание.

Центробанк сообщает, что взаимодействует с банками стран БРИКС, ЕАЭС и ШОС в области развития общего платёжного пространства, интеграции различных систем платёжных карт. Но пока не обсуждался вопрос разработки единого онлайн-кошелька. В Национальной системе платёжных карт пока лишь ведутся дискуссии на данную тему.