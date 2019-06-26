ИА «Ореанда-Новости» У здания Минстроя около Цветного бульвара в Москве мужчина облил себя бензином и грозился поджечь, если ему не удастся поговорить с главой ведомства. О происшествии сообщает агентство «Москва». По информации telegram-канала Mash, мужчина пришёл требовать компенсацию, которую ему обещали власти после того, как земля, на которой он строил дом в Рязанской области, была признана заповедником, и строительство на ней запретили. Сообщается, что на данный момент мужчина задержан.