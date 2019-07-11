ИА «Ореанда-Новости» У здания Верховного суда в столице были задержаны 44 человека, которые явились туда для поддержки крымских татар, которые были осуждены по делу исламистской организации «Хизб ут-Тахрир», запрещённой на территории России. Участники акции были направлены в отделения полиции.

11 июля Верховный суд должен рассмотреть апелляцию на приговор четырём крымским татарам, осужденным по данному делу. В декабре прошлого года они были приговорены в Ростове-на-Дону к тюремным срокам от 9 до 17 лет за организацию ячейки исламистской организации в Бахчисарае. Правозащитный центр «Мемориал» признал осуждённых политическими заключенными.