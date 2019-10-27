ИА «Ореанда-Новости». Полицейским удалось задержать 14 человек, участвующих в перестрелке в Казани.

Об этом сообщила пресс-служба МВД Татарстана.

Перестрелка произошла в пятницу 25 октября. Конфликт случился практически в полночь на перекрёстке Кызыл-Армейской и Поселковой улиц. Один из его участников сделал несколько выстрелов. К моменту приезда полиции все участники уже разбежались. На данный момент удалось установить, что оружие, из которого производились выстрелы, является травматическим.

По данным полицейских всего в потасовке приняли участие около 20 человек.



Ранее сообщалось, что все они состоят в главных казанских преступных группировках. Группировки находятся в состоянии вражды, чем и объясняется конфликт. Однако по последним данным известно, что в списках членов преступных группировок их нет.

В отношении участников инцидента возбуждено уголовное дело.