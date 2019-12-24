24.12.2019, 00:24
Участников пятигорского теракта приговорили к лишению свободы на 15 и 17 лет
ИА «Ореанда-Новости». Участников пятигорского теракта Русманбета Менглибаева и Рината Сулейманова приговорили к лишению свободы на 15 и 17 лет соответственно.
Решение было вынесено в понедельник, 23 декабря, военным судом Южного округа. Двое обвиняемых принимали непосредственное участие в теракте, совершённом в Пятигорске в 2010 году, в результате которое пострадало 46 человек. Менглибаев и Сулейманов занимались приобретением компонентов для изготовления взрывчатых устройств.
Стоит отметить, что до задержания обвиняемых, Менглибаев занимался поисками нового места для совершения террористического акта на территории Ставропольского края.
Решение было вынесено в понедельник, 23 декабря, военным судом Южного округа. Двое обвиняемых принимали непосредственное участие в теракте, совершённом в Пятигорске в 2010 году, в результате которое пострадало 46 человек. Менглибаев и Сулейманов занимались приобретением компонентов для изготовления взрывчатых устройств.
Стоит отметить, что до задержания обвиняемых, Менглибаев занимался поисками нового места для совершения террористического акта на территории Ставропольского края.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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