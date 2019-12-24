Решение было вынесено в понедельник, 23 декабря, военным судом Южного округа. Двое обвиняемых принимали непосредственное участие в теракте, совершённом в Пятигорске в 2010 году, в результате которое пострадало 46 человек.Стоит отметить, что до задержания обвиняемых, Менглибаев занимался поисками нового места для совершения террористического акта на территории Ставропольского края.