06.11.2018, 21:40
Участнику банды «цапков» поставляли в тюрьму икру и крабов
ИА «Ореанда-Новости». На содержание в тюрьме Вячеслава Цеповяза, одного из осуждённых членов банды «цапков», тратилось около трёх миллионов рублей в год. Об этом рассказала «Комсомольской правде» экс-жена Цеповяза Наталья Стришняя.
Она объяснила фотографии из колонии, на которых Цеповяз сидит за столом, перед ним стоит икра, а сам он держит краба. На другом снимке он запечатлен в тюремной форме с шашлыком.
Экс-супруга бандита рассказала, что у Цеповяза в амурской области был посредник, который и приобретал ему продукты и даже привозил в тюрьму стоматолога. Стришняя рассказала, что бывший муж просил денег и на пасеку, которая расположена на зоне. Если она отказывала в переводах, оскорблял. После развода Цеповяз пытается через суд завладеть семейным предприятием «Слава Кубани». Он хочет взыскать около 10 миллионов рублей аренды за землю и добивается ареста компании.
В Федеральной службе исполнения наказаний пояснили, что фотографии были сделаны ещё в 2015 году. Во ФСИН отметили, что в дальних регионах избежать коррупции непросто, особенно «если у преступника есть сумасшедшие деньги». Была проведена проверка, виновных наказали, сообщили во ФСИН.
При этом, по сообщению службы исполнения наказания, заключённым можно заказывать и икру, и шашлык, но нельзя использовать мобильный телефон. Цеповяз, по данным ФСИН, прислал эти фотографии бывшей жене давно, но показала она их прокуратуре только в этом году. При этом в ведомстве не исключают, что Стришняя решилась показать снимки публике именно из-за проблемного бракоразводного процесса.
Банда так называемых «цапков» под предводительством Сергея Цапка действовала в Краснодарском крае в станице Кущевская. В 2010 году бандиты напали на семью фермера и убили 12 человек. Убийство получило широкий резонанс, была проведена масштабная проверка и выявлена и другие преступление. Цеповяз получил 20 лет колонии, а лидер банды Сергей Цапок умер в 2014 году в краснодарском изоляторе.
Она объяснила фотографии из колонии, на которых Цеповяз сидит за столом, перед ним стоит икра, а сам он держит краба. На другом снимке он запечатлен в тюремной форме с шашлыком.
Экс-супруга бандита рассказала, что у Цеповяза в амурской области был посредник, который и приобретал ему продукты и даже привозил в тюрьму стоматолога. Стришняя рассказала, что бывший муж просил денег и на пасеку, которая расположена на зоне. Если она отказывала в переводах, оскорблял. После развода Цеповяз пытается через суд завладеть семейным предприятием «Слава Кубани». Он хочет взыскать около 10 миллионов рублей аренды за землю и добивается ареста компании.
В Федеральной службе исполнения наказаний пояснили, что фотографии были сделаны ещё в 2015 году. Во ФСИН отметили, что в дальних регионах избежать коррупции непросто, особенно «если у преступника есть сумасшедшие деньги». Была проведена проверка, виновных наказали, сообщили во ФСИН.
При этом, по сообщению службы исполнения наказания, заключённым можно заказывать и икру, и шашлык, но нельзя использовать мобильный телефон. Цеповяз, по данным ФСИН, прислал эти фотографии бывшей жене давно, но показала она их прокуратуре только в этом году. При этом в ведомстве не исключают, что Стришняя решилась показать снимки публике именно из-за проблемного бракоразводного процесса.
Банда так называемых «цапков» под предводительством Сергея Цапка действовала в Краснодарском крае в станице Кущевская. В 2010 году бандиты напали на семью фермера и убили 12 человек. Убийство получило широкий резонанс, была проведена масштабная проверка и выявлена и другие преступление. Цеповяз получил 20 лет колонии, а лидер банды Сергей Цапок умер в 2014 году в краснодарском изоляторе.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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