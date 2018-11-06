Она объяснила фотографии из колонии, на которых Цеповяз сидит за столом, перед ним стоит икра, а сам он держит краба. На другом снимке он запечатлен в тюремной форме с шашлыком.Экс-супруга бандита рассказала, чтоСтришняя рассказала, что бывший муж просил денег и на пасеку, которая расположена на зоне. Если она отказывала в переводах, оскорблял.аренды за землю и добивается ареста компании.В Федеральной службе исполнения наказаний пояснили, что фотографии были сделаны ещё в 2015 году. Во ФСИН отметили, что в дальних регионах избежать коррупции непросто, особенно «если у преступника есть сумасшедшие деньги». Была проведена проверка, виновных наказали, сообщили во ФСИН.При этом, по сообщению службы исполнения наказания,. Цеповяз, по данным ФСИН, прислал эти фотографии бывшей жене давно, но показала она их прокуратуре только в этом году. При этом в ведомстве не исключают, что Стришняя решилась показать снимки публике именно из-за проблемного бракоразводного процесса.Банда так называемых «цапков» под предводительством Сергея Цапка действовала в Краснодарском крае в станице Кущевская. В 2010 году бандиты напали на семью фермера и убили 12 человек. Убийство получило широкий резонанс, была проведена масштабная проверка и выявлена и другие преступление. Цеповяз получил 20 лет колонии, а лидер банды Сергей Цапок умер в 2014 году в краснодарском изоляторе.