23 августа "Перекоп" из Кронштадта отправился в учебный поход. Учебный корабль должен пройти по Северному морскому пути, побывать в четырёх океанах, преодолеть около 20 тысяч морских миль.Мартов заявил, что во время прохождения кораблём зоны активности пиратов, экипажем был пройден инструктаж, который касается порядка применения оружия и нештатных ситуаций.