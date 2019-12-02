02.12.2019, 11:56
Учебный корабль "Перекоп" миновал Суэцкий канал и вышел в Средиземное море
ИА «Ореанда-Новости» Представителем Балтфлота Романом Мартовым было заявлено о прохождение учебным кораблём Балтийского флота "Перекопом" Суэцкого канала. Корабль со ста курсантами на борту вышел в Средиземное море.
23 августа "Перекоп" из Кронштадта отправился в учебный поход. Учебный корабль должен пройти по Северному морскому пути, побывать в четырёх океанах, преодолеть около 20 тысяч морских миль.
Мартов заявил, что во время прохождения кораблём зоны активности пиратов, экипажем был пройден инструктаж, который касается порядка применения оружия и нештатных ситуаций.
23 августа "Перекоп" из Кронштадта отправился в учебный поход. Учебный корабль должен пройти по Северному морскому пути, побывать в четырёх океанах, преодолеть около 20 тысяч морских миль.
Мартов заявил, что во время прохождения кораблём зоны активности пиратов, экипажем был пройден инструктаж, который касается порядка применения оружия и нештатных ситуаций.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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