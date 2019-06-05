05.06.2019, 16:32
Учёного из МФТИ подозревают в передаче секретов за рубеж
ИА «Ореанда-Новости». В Москве задержан заместитель заведующего кафедрой космических летальных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ) Роман Ковалёв, его подозревают в передаче данных за границу, пишет «Интерфакс».
Отмечается, что речь идёт об исследованиях технологий двойного назначения. Источник издания сообщил, что Ковалёв мог иметь доступ к исследованиям газодинамики и гиперзвуковых технологий, результаты которых передавались в Фон Кармановский научный институт в Брюсселе.
Отмечается, что речь идёт об исследованиях технологий двойного назначения. Источник издания сообщил, что Ковалёв мог иметь доступ к исследованиям газодинамики и гиперзвуковых технологий, результаты которых передавались в Фон Кармановский научный институт в Брюсселе.
При этом доступа к гостайне у учёного нет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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