Отмечается, что речь идёт об исследованиях технологий двойного назначения. Источник издания сообщил, что Ковалёв мог иметь доступ к исследованиям газодинамики и гиперзвуковых технологий, результаты которых передавались в Фон Кармановский научный институт в Брюсселе.



При этом доступа к гостайне у учёного нет.