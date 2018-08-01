Это основывается на том, что ученый передал секретные данные в НАТО. Однако пока не известно, в какую именно страну были отправлены секретные сведения. Об этом сообщил адвокат Евгений Смирнов, который является представителем правозащитного объединения «Команда-29».

Специалист обращает внимание на то, что в материалах дела определен период сбора секретных данных: 2013-2015 года, тогда же, по версии следствия, и произошла передача информации. Основной способ связи: интернет-сообщения посредством электронной почты.

Офисы ЦНИИмаш и Объединенной космической корпорации подверглись тщательным обыскам 20 июля. После обысков, которые прошли в рамках уголовного дела о государственной измене в «Роскомосе», Виктор Кудрявцев был арестован. Это произошло 22 числа того же месяца. Это связано с утечкой данных о засекреченном гиперзвуковом орудии, которое разрабатывается в России.

Сын подсудимого, который является заведующим лабораторией Института нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева (ИНХС РАН), сообщает, что после ареста Виктора Кудрявцева, прошли обыски не только в его личной квартире, а так же в гараже и на даче.

Подсудимый не признает своей вины. Представители защиты уже приступили к обжалованию ареста. Завтра, 2 августа, жалоба на задержание ученого будет рассмотрена в Московском городском суде. Эксперт Общественной наблюдательной комиссии утверждает, что Виктор Кудрявцев – «самый пожилой заключенный СИЗО «Лефортово». Мужчина болен: он страдает диабетом, а так же имеет проблемы со зрением. Ситуацию усугубляет полное отсутствие лечения, а так же личных вещей заключенного.

Кроме В.Кудрявцева по делу о гусударственной измене в проверяются еще не меньше 10 человек. Сотрудники ФСБ не имеют никаких претензий к высшему руководству Института. Все структуры ЦНИИмаш способствуют продвижению расследования и предоставляют всю необходимую информацию следствию.