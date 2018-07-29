ИА «Ореанда-Новости». Учёные выяснили, какой компонент является самым сильным успокоительным. Им оказалась природная омега-3.

Специалисты из Университета Массачусетс-Лоуэлл смогли найти природный и абсолютно натуральный компонент, который обладает сильным успокоительным эффектом. Единственное, что действует препарат не мгновенно, он обладает накопительным эффектом, что означает, что принимать омега-3 нужно на регулярной основе, и только после этого появится ожидаемый результат. Об этом исследовании написано на официальном сайте Университета.

Эксперты утверждают, что омега-3 обладает хорошим антистрессовым эффектом, она может надолго успокоить нервы и даже помогает избежать риска развития депрессии в тяжелых формах. Помимо этого, натуральный ингредиент позволяет понизить уровень агрессии у детей.

Также, кроме всех перечисленных плюсов омеги-3, она ещё и способствует улучшению памяти человека и работы мозговой деятельности, а помимо этого - внимания. При этом она борется даже с теми перечисленными недугами, которые были потеряны в связи с возрастом.



Таким образом, пенсионерам также рекомендуется употреблять омега-3.

Есть и другие плюсы компонента, который содержится в льняном масле, семечках и морепродуктах. Среди них - предотвращение возникновения рака, так считают учёные из американского Университета, штат Иллинойс. И не только предотвратить появление, но и бороться с уже имеющимся заболеванием, приостановить его рост и распространение.

Также омега-3 используется при диетах с целью снижения веса, так как употребление льняного масла с содержанием омега-3 положительно влияет на запас полезных жиров в организме, без которых в процессе диеты может наступить дисбаланс и даже нарушиться женская репродуктивная система.

Кроме того, регулярное употребление витаминов омега-3 укрепляет волосы, кости и ногти, делает их более красивыми и здоровыми, а волосы - блестящими.