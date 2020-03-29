ИА «Ореанда-Новости». Доктор биологических наук Константин Северинов рассказал, в чём заключается ошибка Испании в ситуации с коронавирусом, выступив с критикой подхода испанских властей в тестировании на COVID-19 в интервью телеканалу RT.

Северинов заявил, что подход Испании, в которой на коронавирус проверяют всех, не имеет смысла. Массовое тестирование создаёт большую нагрузку на систему здравоохранения, что снижает эффективность любых мер. Не стоит проверять на вирус тех, у кого нет симптомов, считает учёный.

Также Северинов заверил, что у России нет проблем с тем, чтобы поставить выпуск тестов на поток. При необходимости можно будет легко перепрофилировать любые российские клиники. Однако будут проблемы, если тестировать всех подряд.