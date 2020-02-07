ИА «Ореанда-Новости». Учёный назвал варианты преодоления дефицита воды в Крыму.

Старший преподаватель кафедры геоэкологии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского отметил, что Крым всегда являлся вододефицитным регионом. Такая ситуация требует комплексного подхода к предотвращению рисков нехватки воды.

Прокопов подчеркнул, что самым важным является контроль водопотерь. Нужно обратить внимание на то, как расходуется вода и снизить использование ресурсов до экономного уровня. Кроме того, важно помнить о том, что водопроводные сети были построены ещё во времена СССР. Многие из них уже давно износились, поэтому стоит провести работу по их замене.

Ранее глава Крыма Игорь Вайль заявил о том, что питьевой воды в Симферополе для снабжения города осталось максимум на 90-100 дней.