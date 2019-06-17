ИА «Ореанда-Новости» Учительницу начальных классов из Комсомольска-на-Амуре, которая ударила ребёнка, суд приговорил к 200 часам обязательных работ.

Об этом заявили в прокуратуре Хабаровского края. Педагога обвинили в ненадлежащем исполнении своих обязанностей. По информации РИА Новости, родители детей написали в защиту учительницы письмо, под которым подписались около 300 человек. Ученик, которого наказал педагог, спустя некоторое время после инцидента ударил одну из девочек стулом, сейчас он обучается на дому.