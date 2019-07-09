ИА «Ореанда-Новости» Большая часть российских учителей (73%) призналась, что работать в школах стало труднее. Об этом говорится в материалах исследования экспертов РАНХиГС «Мониторинг эффективности школы».

При этом 79,4% респондентов отметили, что преподавать в школе становится сложнее из-за роста объёма отчетности и другой бюрократической работы. ЕГЭ и ОГЭ назвали причиной трудностей 41% педагогов.

В том, чтобы наладить отношения с родителями учеников, трудности видят 35% опрошенных. Ещё 15% учителей рассказали, что им достаточно тяжело выстроить хорошие отношения с детьми.