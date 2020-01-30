30.01.2020, 18:59
Уголовное дело возбудили после взрыва в подвале дома в Нижнем Новгороде
ИА «Ореанда-Новости». В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело после взрыва в подвале жилого дома, пишет ТАСС.
В МВД рассказали, что возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).
Подчёркивается, что ход уголовного расследования взят под личный контроль прокурором района.
Сегодня в жилом доме на Светлоярской улице произошёл взрыв гранаты. В результате два человека получили осколочные ранения. Из здания эвакуировали 25 человек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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