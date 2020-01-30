ИА «Ореанда-Новости». В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело после взрыва в подвале жилого дома, пишет ТАСС.



В МВД рассказали, что возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).



Подчёркивается, что ход уголовного расследования взят под личный контроль прокурором района.



Сегодня в жилом доме на Светлоярской улице произошёл взрыв гранаты. В результате два человека получили осколочные ранения. Из здания эвакуировали 25 человек.