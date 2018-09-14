ИА «Ореанда-Новости». Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что это Россия виновата в том, что подачу воды в Крым заблокировали. С его слов, это Россия сделала так, что Крым отрезали от водоснабжения днепровской водой, отрезав силой Крым от Украины.



Со слов министра иностранных дел Павла Климкина, крымчанам отрезали водоснабжения из-за действия российских властей. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

«Это не Украина отрезала Крым от воды, это сделала Россия, силой отрезав Крым от Украины. Сама по себе оккупация Крыма является страшным нарушением международного права и прав всех крымчан», — написал министр.



При этом он пообещал не позволить властям Украины возобновить подачу украинской воды на Крымский полуостров.

Напомним, ранее в Верховной раде Украины фракция партии «Оппозиционный блок» потребовала от украинских властей «немедленно обеспечить право крымчан на доступ к пресной воде», тем самым прекратить «геноцид, который нарушает права крымчан».

Представители партии также потребовали министра иностранных дел Павла Климкина отправить в отставку, так как ранее он заявил, что Украина никогда не будет подписывать контракт на поставку воды в Крым, если там будет указываться, что остров является частью России.

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году украинские власти полностью перекрыли подачу воды по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде. В апреле 2017 года в Херсонской области установили дамбу для блокирования подачи воды из Днепра в Крым.

Тогда эту проблему на севере и востоке полуострова решили тем, что пробурили новые артезианские скважины, была обеспечена переброска воды по реке Биюк-Карасу и по каналу на восток полуострова. Центральные и южные районы полуострова обеспечиваются водой из естественных водохранилищ.После строительства дамбы, крымчане заявили, что воды им в сложившихся условиях хватает. «Воды нам хватает, водохранилища заполнены, более того, их вода нам не нужна. А они пусть радуются, что у них такая дамба есть», — заявлял крымский депутат Ефим Фикс.