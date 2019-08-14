ИА «Ореанда-Новости» «Украинские новости» со ссылкой на ответ Службы безопасности Украины (СБУ) на соответствующий запрос сообщили, что ведомство передало Нидерландам материалы уголовного дела, возбуждённого в связи с крушением в 2014 году в Донбассе пассажирского самолёта Boeing 777, следовавшего рейсом MH17.

В соответствии с сообщением, 19 июня СБУ заявила, что подозреваемыми являются три гражданина России: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов – и гражданин Украины Леонид Харченко. «22 июля 2019 года материалы уголовного дела относительно указанных подозреваемых переданы компетентному органу Королевства Нидерланды в порядке, предусмотренном ст. 599, 600 УПК Украины», – сказано в ответе СБУ. В ведомстве также проинформировали, что уголовное производство по данному делу будет направлено в суд, который начнётся в Нидерландах «ориентировочно в марте 2020 года».