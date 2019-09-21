ИА «Ореанда-Новости» Представители самопровозглашённой Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщили, что в течение суток их территория была дважды обстреляна со стороны подразделений Вооружённых сил Украины.

Луганский информационный центр со ссылкой на Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня проинформировал, что обстрелам подверглись районы населённых пунктов Красный Яр и Калиново. Огонь вели из 82-миллиметрового миномёта и крупнокалиберного пулемёта.

Новый режим прекращения огня в Донбассе, согласованный участниками контактной группы 17 сентября, начал действовать 21 июля в 00:01 по московскому времени, однако не продержался и суток.