ИА «Ореанда-Новости» Российский телеканал «Звезда» сообщил со ссылкой на руководителя компании «Укроборонпром» Айвараса Абромавичуса, что в Киеве приняли решение о продаже ракетного крейсера «Украина». В настоящее время крейсер содержит государственное предприятие «Николаевский судостроительный завод».

Указывается, что власти страны не видят потребности в столь крупном судне. Помимо этого военные специалисты считают, что корабль неэффективен в условиях Чёрного и Азовского морей. Абромавичус заявил, что украинский военно-морской флот испытывает нужду в кораблях меньшего размера, но в большем количестве.

Кроме того, есть опасения, что судно затонет и это приведёт к экологической катастрофе.