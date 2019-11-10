ИА «Ореанда-Новости» Представительство самопровозглашённой Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщило, что подразделения украинской армии обстреляли зону разведения войск в районе Петровского.

«Сегодня в 9:46 украинские силовики обстреляли из стрелкового оружия село Петровское», – указано в сообщении ведомства. В публикации уточняется, что огонь был открыт с территории контролируемого Киевом села Богдановка.

9 ноября ополченцы ДНР и Вооружённые силы Украины осуществили разведение сил на участке Богдановка – Петровское. Перед началом отвода подразделений стороны обменялись залпами из ракетниц.