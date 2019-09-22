ИА «Ореанда-Новости» 22 сентября представители Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что в течение минувших суток подразделения Вооружённых сил Украины пять раз нарушили договорённость о прекращения огня в отношении территории Луганской Народной Республики (ЛНР).

Под обстрел попали населённые пункты Фрунзе, Калиново и Логвиново. По сведениям Луганского информационного центра, огонь вёлся из противотанковых гранатометов РПГ-7 и СПГ-9, 82-миллиметровых миномётов, автоматического гранатомёта АГС-17 и крупнокалиберного пулемёта. Украинские военные также выпустили по территории республики управляемую противотанковую ракету.