ИА «Ореанда-Новости». Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил лидера украинской партии «Оппозиционный блок – За жизнь» Юрия Бойко вместе с делегацией депутатов посетить Крым,

Ранее избранный депутат Верховной рады от партии «Оппозиционный блок – За жизнь», политолог Олег Волошин в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что «Россия является воюющей стороной по вопросу Крыма».

Юрий Гемпель отметил, что Бойко стоит сформировать чёткую и понятную позицию по Крыму и запретить представителям своей партии, «которая пришла к власти на риторике налаживания взаимоотношений с Россией», делать подобные провокационные заявления. По его словам, крымская сторона, в случае согласования визита украинских парламентариев по линии МИД РФ, готова встретить делегацию.

«Уверен, что после посещения Крыма каких-либо сомнений насчёт законности крымского референдума и правильности выбора крымчан, пожелавших связать своё будущее с Россией, в партии «Оппозиционный блок – За жизнь» не останется», — подчеркнул Гемпель. Он добавил, что знаком с Бойко и знает его как взвешенного политика.

Крым вошёл в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчёркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров своей территорией.