ИА «Ореанда-Новости». Очередной скандал разгорелся на Украине, связанный с картой, где Крым находится в составе России.

Руководитель государственной службы по безопасности на транспорте Михаил Ноняк использовал во время своей презентации карту, где полуостров обозначен, как часть Российской Федерации. После этого инцидента Министерство инфраструктуры Украины заявило о своём намерении провести служебное расследование. Об этом сообщил пресс-секретарь главы украинского министерства инфраструктуры Марина Томко.

– Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян дал поручение начать расследование по использованию главой Укртрансбезопасности Михаилом Ноняком карты с "русским" Крымом, — написала официальный представитель пресс-службы ведомства на своей странице в Facebook.

Сам чиновник, допустивший ошибку, поспешил оправдаться за неё. Ноняк заверил, что презентацию готовил не он сам, а из-за нехватки времени не мог самостоятельно заняться этим, поэтому поручил это подчинённым. При этом он возмутился этим поступком, допустив, что это может быть не просто ошибка, но и провокация против ведомства или его лично.

"Саму презентацию я увидел только во время выступления. В презентации использовали карту Европы, на которой Крым был обозначен как российский! Такой поступок не может остаться без реакции! Что это? Сознательная, умышленная провокация против государственного органа или против меня лично либо неуместная, бессознательная ошибка чиновника?" – написал он в Facebook.

Чиновник заверил, что обратился в Службу безопасности Украины "с соответствующим заявлением".

Демонстрация карты с «российским» Крымом состоялась на заседании круглого стола European Business Assotiation. Сообщается, что никто из присутствовавших не отреагировал на это.

Это не первый раз, когда на Украине и в других странах полуостров на карте оказывается помечен как территория России. Например, в сентябре польская газета Przeglad Sportowy опубликовала карту Европы со странами, клубы из которых участвуют в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. На ней полуостров показали как часть России.