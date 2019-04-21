ИА «Ореанда-Новости» Украина должна взять под контроль часть России, когда Китай начнёт наступление на Сибирь. Такое заявление сделал генерал-лейтенант запаса и кандидат военных наук Игорь Романенко во время чата на портале «Главред», сообщают «Известия».

Романенко утверждает, что «исторический опыт» показывает, что ни одна империя не смогла сохранить свою целостность и остаться в том виде, в котором она существовала. По мнению украинского военного, рано или поздно все империи разрушаются и переформатируются, это же он предрёк и для России. По его мнению, Киев не должен упустить момент, когда это случится, и взять под контроль часть российских территорий.

Романенко уже не в первый раз провокационно высказывается насчёт России, ранее 20 апреля он заявил, что Москва готова начать войну в текущем году. Романенко полагает, что Россия воспользуется нестабильной ситуацией на Украине после выборов.