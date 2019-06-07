ИА «Ореанда-Новости» Глава платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в эфире одного из телеканалов высказал мнение, что Украина всецело зависит от связей с Россией и неспособна избавиться от них.

По его мнению, украинские власти не могут обеспечить энергетическую безопасность страны, находясь в полной зависимости от Кремля в данном аспекте. Спивак упомянул о поставках российского угля через Белоруссию, российского газа через Европу, а также оборудования для ядерных реакторов непосредственно у России. «У нас сегодня существует прямая зависимость от России, и если бы она хотела, то могла бы, мягко говоря, повлиять на энергетическую безопасность целого государства», – сказал специалист. Большое количество украинских региональных энергетических предприятий контролируются российским компаниям, и они способны без затруднений устроить «трагедию» и «катастрофу» на Украине, предостерёг Спивак.