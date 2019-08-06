ИА «Ореанда-Новости» Украинский политолог Михаил Гончар заявил, что военные учения Украины и НАТО в Чёрном море «Морской бриз – 2019» окончились победой России.

Гончар утверждает, что изменение сценария «Морского бриза» продемонстрировало, что в данном регионе никто не способен противостоять России. «Мы перекрыли определённую акваторию между Крымом и Одесской областью. А Россия взяла и часть этой акватории тоже перекрыла под проведение своих учений. Результат – мы и НАТО «утерли сопли» и отступили», – сказал по этому поводу Гончар.