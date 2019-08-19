ИА «Ореанда-Новости» Херсонский апелляционный суд принял решение об аресте танкера «Мрия», который якобы поставлял топливо в Крым.

11 августа на корабле были произведены обыски. Член российского Совета Федерации Олег Морозов заявил, что Москва намерена опротестовать незаконные действия украинских властей. В тот же день сотрудники прокуратуры Автономной Республики Крым, входящей в состав Генеральной прокуратуры Украины, заявили, что в июне 2015 года это же судно, которое в тот период называлось «Вилга», поставлял топливо в Севастополь для нужд российского Черноморского флота.

По информации Международной федерации транспортных рабочих, корабль «Вилга» ходит под флагом Украины. По данным онлайн-портала, в настоящее время он находится в порту Херсона.

По сведениям портала Equasis, с 2013 по 2017 год судно принадлежало российской компании «ИнвестТрансГрупп», а с июня 2018-го – украинскому предприятию Felina Development, и именно тогда судно было переименовано.

Эксперты в морской отрасли сообщили журналистам агентства «РИА Новости», что на танкере могут находиться 15–17 членов экипажа, среди которых граждане Украины, России, Грузии, Азербайджана.