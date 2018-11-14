ИА «Ореанда-Новости». Украинский телеканал NewsOne нажил себе проблем с властями – показал в прямом эфире утренней передачи карту Украины без Крымского полуострова. Национальный совет полагает, что таким образом были нарушены сразу два закона.

7 ноября в эфире передачи "Утро с NewsOne" появились кадры с картой Европы под названием "Крупнейший торговый партнер-покупатель". Этой картой создатели программы иллюстрировали позицию Евросоюза по вопросам экономики. Однако в инфографике Крымский полуостров был обозначен тем же цветом, что и Россия, пишет Укринформ.

Этим заинтересовался Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины. Ведомство проинформировало, что уже назначена внеплановая выездная проверка телеканала NewsOne.

По мнению регулятора, в действиях телеканала усматриваются признаки нарушений сразу нескольких статей закона: "О телевидении и радиовещании" и "Об информации".

Напомним, на Украине и ранее возникали скандалы вокруг карт с полуостровом, когда его обозначали в составе России.

Например, в конце октября украинский чиновник показал на презентации карту с «российским» Крымом, в связи с чем Министерство инфраструктуры Украины начало расследование.

«Облажался» сам руководитель государственной службы по безопасности на транспорте Михаил Ноняк. По его утверждению, презентацию готовил не он, так как из-за нехватки времени поручил это подчинённым. Он выразил крайнее возмущение, допустив, что это может быть не просто ошибка, но и провокация против ведомства или его лично.

Также демонстрация карты с «российским» Крымом состоялась на заседании круглого стола European Business Assotiation. Однако никто из присутствовавших не отреагировал на это.

А в сентябре польская газета Przeglad Sportowy опубликовала карту Европы со странами, клубы из которых участвуют в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. На ней полуостров показали как часть России.

Bloomberg пошло иным путём, чтобы избежать скандала: опубликовало карту с «ничейным» полуостровом, выделенным «нейтральным» цветом. Но избежать скандала не удалось. После критики со стороны украинского посольства агентство вовсе удалило публикацию.