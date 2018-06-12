ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Яков Бранд был заслуженным врачом, и 12 июня он скончался на 64-м году своей жизни. Об этом подтвердили и в самом Научно-исследовательском центре имени Склифосовского, где он трудился заведующим отделения по неотложной кардиохирургии. Директор медицинского учреждения Сергей Петриков рассказал об этом журналистам.

Причиной смерти заслуженного врача послужил сердечный недуг – сердечно-сосудистая недостаточность. Со слов врачей, это не стало сиюминутным приступом, состояние Якова Бранда ухудшилось ещё 30 мая, с того момента его госпитализировали и он находился в больнице.



Больше подробностей пока не уточняли, директор НИИ оставил эту информацию за родственниками известного врача.



За свою жизнь Бранд заработал звание заслуженного врача России, он был профессором научного института имени Склифософского в Москве. А с 1999 года умудрился одиннадцать лет поработать телеведущим на НТВ. Он вёл телепередачу «Без рецепта». Эта программа выходила каждую неделю в субботу или воскресенье утром. Бранд помогал телезрителям бороться с болезнями, подключая все возможности своего организма. При этом рецептов он старался не давать, как и не говорить конкретных советов по лечению.

Часто он рассказывал о профилактике болезней, общих методах лечения, курьёзных случаях в медицине и медицинских сенсациях. Приводил в пример интересные факты из истории. По словам Бранда, эта программа была продолжением его «врачебной практики».



Кроме того Яков Бранд был основателем благотворительного фонда под названием «Золотые сердца​». Он был лауреатом премии за открытия методов лечения заболеваний сердца у больных раком и за свои хирургические труды.



Сам родился в 1955 году в Одессе в семье врачей. Работать в Москве начал с 1981 года.



