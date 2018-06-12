Умер кардиохирург из НИИ Склифосовского в Москве – Яков Бранд
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Яков Бранд был заслуженным врачом, и 12 июня он скончался на 64-м году своей жизни. Об этом подтвердили и в самом Научно-исследовательском центре имени Склифосовского, где он трудился заведующим отделения по неотложной кардиохирургии. Директор медицинского учреждения Сергей Петриков рассказал об этом журналистам.
Причиной смерти заслуженного врача послужил сердечный недуг – сердечно-сосудистая недостаточность. Со слов врачей, это не стало сиюминутным приступом, состояние Якова Бранда ухудшилось ещё 30 мая, с того момента его госпитализировали и он находился в больнице.
Больше подробностей пока не уточняли, директор НИИ оставил эту информацию за родственниками известного врача.
За свою жизнь Бранд заработал звание заслуженного врача России, он был профессором научного института имени Склифософского в Москве. А с 1999 года умудрился одиннадцать лет поработать телеведущим на НТВ. Он вёл телепередачу «Без рецепта». Эта программа выходила каждую неделю в субботу или воскресенье утром. Бранд помогал телезрителям бороться с болезнями, подключая все возможности своего организма. При этом рецептов он старался не давать, как и не говорить конкретных советов по лечению.
Часто он рассказывал о профилактике болезней, общих методах лечения, курьёзных случаях в медицине и медицинских сенсациях. Приводил в пример интересные факты из истории. По словам Бранда, эта программа была продолжением его «врачебной практики».
Кроме того Яков Бранд был основателем благотворительного фонда под названием «Золотые сердца». Он был лауреатом премии за открытия методов лечения заболеваний сердца у больных раком и за свои хирургические труды.
Сам родился в 1955 году в Одессе в семье врачей. Работать в Москве начал с 1981 года.
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