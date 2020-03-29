ИА «Ореанда-Новости». Скончался писатель-фронтовик Юрий Бондарев. Об этом сообщили в правительстве Оренбургской области. Автору знаменитых произведений «Батальоны просят огня» и «Горячий снег» было 96 лет.

Правительство области выразило глубокие соболезнования родным и близким Бондарева. «Война оставила глубокий след в его жизни», - говорится в сообщении. Она стала одним из главных лейтмотивов его литературного творчества.

Бондарев был активным гражданином, общественным деятелем и был до конца верен своим идеалам и своей стране. Именно таким он и останется в памяти соотечественников, подчеркнули в правительстве области.

Юрий Бондарев родился 15 марта 1924 года. Одними из самых известных его произведений стали романы «Тишина», «Двое», «Горячий снег» и повесть «Батальоны просят огня».