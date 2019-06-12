Более полувека своей жизни Владимир Калашников отдал Самарскому техническому университету. Его карьера в 1999 году ознаменовалась его избранием на должность ректора университета в Самаре.Во время своего университетского управления Владимир Калашников показал себя высокоорганизованным администратором. Именно в это время при университете открывается три новых факультета. 25 новых направлений в специализации было предложено абитуриентам и студентам. Таким образом, значение технического вуза в Самаре было значительно приподнято – он становится одним из крупнейших высших учебных заведений в России.Профессор, академик Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) Владимир Калашников является автором свыше 390 научных трудов. Его учёная деятельность известна не только в России, но и за рубежом. Он оставил после себя достойных продолжателей российской инженерной школы - под его руководством защищены 5 докторских и 25 кандидатских диссертаций. У Калашникова есть нагрудный знак «Участник ликвидации последствий Чернобыльской АЭС» за его участие в устранение последствий катастрофы в украинском Чернобыле в 1986 году. Владимир Калашников обладает рядом почётных званий: «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», «Почётный оружейник», «Почётный гражданин городского округа Самара».