06.10.2019, 18:47
Умер вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин
ИА «Ореанда-Новости». Сегодня, 6 октября 2019 года, после продолжительной болезни умер вице-спикер Совета Федерации РФ Евгений Бушмин.
По словам председателя комитета по регламенту верхней палаты Вячеслава Тимченко, похороны будут проходить на Троекуровском кладбище 8 октября. Бушмин продолжительное время боролся с заболеванием, но сегодня скончался в возрасте 61 год.
Евгений Бушмин был награждён несколькими орденами и медалями, в девяностые был депутатом Государственной Думы, заместителем главы Федеральной налоговой службы и министром финансов РФ. В 2018 году был награждён орденом Александра Невского за заслуги перед государством и добросовестную многолетнюю работу.
По словам председателя комитета по регламенту верхней палаты Вячеслава Тимченко, похороны будут проходить на Троекуровском кладбище 8 октября. Бушмин продолжительное время боролся с заболеванием, но сегодня скончался в возрасте 61 год.
Евгений Бушмин был награждён несколькими орденами и медалями, в девяностые был депутатом Государственной Думы, заместителем главы Федеральной налоговой службы и министром финансов РФ. В 2018 году был награждён орденом Александра Невского за заслуги перед государством и добросовестную многолетнюю работу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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