По словам председателя комитета по регламенту верхней палаты Вячеслава Тимченко,. Бушмин продолжительное время боролся с заболеванием, но сегодня скончался в возрасте 61 год.. В 2018 году был награждён орденом Александра Невского за заслуги перед государством и добросовестную многолетнюю работу.