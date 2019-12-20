Таким образом, в результате стрельбы погибли два человека. Один сотрудник ФСБ погиб вчера на месте, второго в тяжёлом состоянии доставили в больницу, где он умер.Кроме того, ещё пять человек получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших есть один гражданский. Продолжается расследование инцидента.