20.12.2019, 18:59
Умер второй сотрудник ФСБ, которого ранили при стрельбе на Лубянке
ИА «Ореанда-Новости». Скончался ещё один сотрудник ФСБ, который получил огнестрельные ранения во время стрельбы на Лубянке в центре столицы, пишет «МК».
Таким образом, в результате стрельбы погибли два человека. Один сотрудник ФСБ погиб вчера на месте, второго в тяжёлом состоянии доставили в больницу, где он умер.
Кроме того, ещё пять человек получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших есть один гражданский. Продолжается расследование инцидента.
Таким образом, в результате стрельбы погибли два человека. Один сотрудник ФСБ погиб вчера на месте, второго в тяжёлом состоянии доставили в больницу, где он умер.
Кроме того, ещё пять человек получили ранения разной степени тяжести. Среди пострадавших есть один гражданский. Продолжается расследование инцидента.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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