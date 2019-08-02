Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на официальном сайте московского государственного музыкального театра «Русская песня».

Информация о смерти Александры Стрельченко появилась на сайте сегодня, 2 августа. Подробностей о причинах смерти в настоящий момент пока неизвестны. Известно, что артистка ушла из жизни на восемьдесят третьем году жизни. Следует уточнить, что ранее в средствах массовой информации была опубликована новость о том, что Александру Стрельченко экстренно госпитализировали – родственники нашли артистку без сознания.

Александра Стрельченко, уроженка Днепропетровской области, родилась в 1937 году. Училась на заочном отделении педагогического института в городе Ленинграде. Переломом в выборе профессиональной деятельности стало выступление Воронежского народного хора – будущая певица, побывав на концерте, решила оставить педагогическую деятельность и посвятить себя творчеству. Стрельченко три года проработала в филармонии города Липецка. С 1964 года она работает солисткой Московского концерта, совмещая певческую карьеру с руководством Мастерской народного творчества, которая располагалась в концертном объединении «Эстрада». В конце 1970-х годов Александра Стрельченко училась в Музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных. В 1984 году получила звание народной артистки РСФСР. Начало 2000-х годов артистка посвятила себя педагогической деятельности – она занимала должность профессора в Московском государственном университете культуры и искусств, возглавив кафедру сольного народного пения.

Артистка в последние годы практически не общалась с журналистами, после продолжительной болезни Александры Стрельченко не стало. Коллектив музыкального театра «Русская песня» выразил слова соболезнования родным и близким.