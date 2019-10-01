ИА «Ореанда-Новости». Омбудсмен получила жалобу от отца погибшего в больнице ребёнка.

Больнице в Балашихе, в которой скончался ребёнок, грозит проверка. Уполномоченный по правам ребёнка Московской области готовит документы для обращения в областной фонд ОМС с просьбой. Она намерена просить о проверке качества оказания слуг.

Следственный комитет уже проводил проверку действий медицинского персонала.

Проверки начались после того, как 27 сентября в больнице скончался 10-летний ребёнок после операции на удаление аппендикса. По некоторым данным, у мальчика открылось внутреннее кровотечение, что привело к остановке сердца.