Уполномоченный по правам ребёнка возьмётся за больницу в Балашихе
ИА «Ореанда-Новости». Омбудсмен получила жалобу от отца погибшего в больнице ребёнка.
Больнице в Балашихе, в которой скончался ребёнок, грозит проверка. Уполномоченный по правам ребёнка Московской области готовит документы для обращения в областной фонд ОМС с просьбой. Она намерена просить о проверке качества оказания слуг.
Следственный комитет уже проводил проверку действий медицинского персонала.
Проверки начались после того, как 27 сентября в больнице скончался 10-летний ребёнок после операции на удаление аппендикса. По некоторым данным, у мальчика открылось внутреннее кровотечение, что привело к остановке сердца.
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