Об этом стало известно из отчёта компании за первую половину 2019 года.

Пассажирами «Уральских авиалиний» за январь – июнь 2019 года стали свыше 4 200 000 человек. Относительно показателей аналогичного периода прошлого года пассажиропоток возрос на восемь процентов. Соотношение между воспользовавшихся услугами внутренних и международных перевозок приблизительно одинаковое. В количественном соотношении это 2 057 000 человек против 2 185 000. Всего за первую половину этого года компания подняла в воздух около тридцати тысяч самолётов, что на четыре процента больше, чем в прошлом году. Распределение между зарубежными полётами и рейсами внутри страны также приблизительно одинаковое – по четырнадцать с половиной тысяч рейсов. В целом, пассажиропоток вырос на десять процентов и составил свыше десяти миллиардов пассажиро-километров.

По информации, предоставленной пресс-службой компании «Уральские авиалинии», за прошедший месяц около 945 тысяч человек сделали свой выбор в пользу этого авиаперевозчика. За прошедший июнь компания выполнила свыше шести тысяч рейсов.

Что касается наиболее востребованных направлений, то картина выглядит следующим образом. Внутри государства пассажиры чаще всего выбирают направления, конечная точка которых такие южные города как Анапа, Сочи, Симферополь. Люди чаще вылетают из Москвы или Екатеринбурга. Популярные зарубежные маршруты – это Ереван, Ларнака, Барселона, Прага, Тель-Авив из столицы или Прага и Пекин из Екатеринбурга.

Российская авиакомпания «Уральские авиалинии» входит в пятёрку крупнейших авиаперевозчиков Российской Федерации. Штаб-квартира компании расположена в Екатеринбурге, генеральным директором является Сергей Скуратов.