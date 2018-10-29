ИА «Ореанда-Новости». В августе 2018 года уровень безработицы в России достиг рекордного минимального значения за последние годы. Он составил 4,6 процента. При этом в Москве наблюдался самый низкий показатель по безработице – 1,2 процента. Больше всего безработных в Ингушетии, там показатель достигает 26,5 процентов, сообщает РИА Новости, ссылаясь на официальные данные Росстата.

Согласно данным статистического комитета, в 39 регионах России уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране. В лидерах Москва. Там на одного безработного человека приходится две вакансии (о которых заявили в службу занятости населения). Однако не всё так радужно, такое преобладание вакансий над числом зарегистрированных безработных говорит о том, что существует несоответствие предлагаемых квалификационных требований, условий и зарплатных ожиданий.

Такой же низкий уровень безработицы в Санкт-Петербурге – 1,4 процента, на третьем месте Ямало-Ненецкий автономный округ – 2 процента, на четвёртом – Ханты-Мансийский (2,3 процента), на пятом – Московская область (2,6 процента).

Аутсайдеры в рейтинге безработицы Ингушетия с показателем 26,5 процентов, Тыва – 19 процентов, Чечня – 13,8 процента. В Карачаево-Черкессии безработица на уровне12,1 процента, в Дагестане – 10,7 процента.

Если сравнить показатель за август с летним показателем за 2017 год, можно сказать, что в 58 районах ситуация улучшилась – уровень безработицы снизился, в 21 регионе, наоборот, вырос, а в шести остался неизменным. Лучше всего показала позитивную тенденцию Республика Марий Эл, где уровень безработицы снизился на 2,7 процентного пункта — до 3,4 процента.

Всего в России числится 76,2 миллиона человек трудоспособного возраста, 3,5 миллиона из них являются официально зарегистрированными безработными. По статистическим данным социологами был составлен портрет безработного гражданина России:

Средний возраст безработного россиянина составляет 35 лет. На поиск работы обычно тратится чуть больше полугода – 6,9 месяца.

Более четверти безработных – молодые люди от 15 до 25 лет, а 18 процентов – зрелые люди в возрасте от 50 лет и старше.