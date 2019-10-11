ИА "Ореанда-Новости" Сегодня днём стало известно, что скончался известный советский космонавт Алексей Леонов. В текущем году он отметил очередную юбилейную дату. 30 мая Алексей Леонов принимал поздравления в честь своего восемьдесят пятого дня рождения.

Сообщение о кончине первого человека, который осуществил выход в открытое космическое пространство, стало известно из заявления его помощницы Натальи Филимоновой. Проведение траурной церемонии запланировано на следующую неделю – во вторник, 15 октября. Местом захоронения Алексея Леонова станет мемориальное кладбище, расположенное в подмосковном городе Мытищи.

Напомним, что Алексей Леонов в последнее время часто посещал медицинские учреждения. Медики неоднократно отмечали его неудовлетворительное физическое состояние. В последний раз он был вынужден покинуть территорию государства для того, чтобы пройти курс лечения. Это произошло в феврале текущего года. Наталья Филимонова утверждает, что этот выезд не был экстренным – всё происходило в плановом режиме. По свидетельству одной из его родственниц, космонавт страдал от болезни почек – последнее время он находился на диализе. Смерть советского космонавта Алексея Леонова наступила в клинической больнице №68, находящейся на территории города Москвы.

Алексей Леонов впервые в истории человечества вышел в открытый космос. Это знаменательное для всего мира событие произошло 18 – 19 марта 1965 года вместе с космонавтом Павлом Беляевым. Его деятельность была отмечена рядом государственных наград, среди которых самой почётной стало присуждение звания Героя Советского Союза. Это звание он получил дважды: в 1965 и в 1975 году.