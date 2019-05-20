20.05.2019, 20:13
Усилить контроль за центрами, выдающими электронные подписи, предложили в управлении Росреестра по Москве
ИА "Ореанда-Новости" Инициатором ужесточения контроля за центрами, выдающими электронные подписи, выступило управление Росреестра по городу Москве. Федеральная нотариальная палата посчитала, что введение такого шага послужит снижению и дальнейшей ликвидации незаконно совершённых сделок, связанных с куплей-продажей недвижимости.
В настоящее время совершать подобного рода сделки с использованием электронной подписи вполне законно. Количество удостоверяющих "неживые" подписи центров по состоянию на апрель 2019 года достигло 492 единиц. Об этом свидетельствуют данные Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
На прошлой неделе стало известно, что пенсионер из Москвы лишился собственной квартиры из-за незаконно совершённой сделки с использованием электронной подписи владельца. Причём сам москвич такую подпись никогда не получал. Этот инцидент и стал поводом для выдвижения такой инициативы.
В Федеральной нотариальной палате заявили, что права владельцев необходимо защищать и в том случае, если они являются владельцами электронных подписей. Нотариальное общество уже предпринимает шаги по такой защите - так уже существуют дополнительные меры защиты цифровых документов. При удостоверении электронного документа нотариус заверяет их своей более усиленной подписью. Подделка документов исключается, так как в дальнейшем они поступают в государственные реестры, а владельцу выдаются на специальном носителе или отправляются на проверенную почту.
В планах Федеральной нотариальной палаты удостоверять сделки с недвижимостью на расстоянии - дистанционно. Права всех участников сделки в таком случае, по словам экспертов, также будут гарантированы.
В настоящее время совершать подобного рода сделки с использованием электронной подписи вполне законно. Количество удостоверяющих "неживые" подписи центров по состоянию на апрель 2019 года достигло 492 единиц. Об этом свидетельствуют данные Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
На прошлой неделе стало известно, что пенсионер из Москвы лишился собственной квартиры из-за незаконно совершённой сделки с использованием электронной подписи владельца. Причём сам москвич такую подпись никогда не получал. Этот инцидент и стал поводом для выдвижения такой инициативы.
В Федеральной нотариальной палате заявили, что права владельцев необходимо защищать и в том случае, если они являются владельцами электронных подписей. Нотариальное общество уже предпринимает шаги по такой защите - так уже существуют дополнительные меры защиты цифровых документов. При удостоверении электронного документа нотариус заверяет их своей более усиленной подписью. Подделка документов исключается, так как в дальнейшем они поступают в государственные реестры, а владельцу выдаются на специальном носителе или отправляются на проверенную почту.
В планах Федеральной нотариальной палаты удостоверять сделки с недвижимостью на расстоянии - дистанционно. Права всех участников сделки в таком случае, по словам экспертов, также будут гарантированы.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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