Федеральная нотариальная палата посчитала, что введение такого шага послужит снижению и дальнейшей ликвидации незаконно совершённых сделок, связанных с куплей-продажей недвижимости.Количество удостоверяющих "неживые" подписи центров по состоянию на апрель 2019 года достигло 492 единиц. Об этом свидетельствуют данные Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.На прошлой неделе стало известно, что пенсионер из Москвы лишился собственной квартиры из-за незаконно совершённой сделки с использованием электронной подписи владельца. Причём сам москвич такую подпись никогда не получал.В Федеральной нотариальной палате заявили, что права владельцев необходимо защищать и в том случае, если они являются владельцами электронных подписей.При удостоверении электронного документа нотариус заверяет их своей более усиленной подписью. Подделка документов исключается, так как в дальнейшем они поступают в государственные реестры, а владельцу выдаются на специальном носителе или отправляются на проверенную почту.Права всех участников сделки в таком случае, по словам экспертов, также будут гарантированы.