Отмечается, что владельцев пасек не проинформировали об обработке земель химикатами. Кроме того, к работам по использованию пестицидов привлекались не обученные лица.Ответственные лице не поставили на границах обрабатываемых полей специальные знаки, которые предупредили бы о работах. Всего к ответственности будут привлечены представители шести сельхозорганизаций.