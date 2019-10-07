07.10.2019, 17:25
Установлены виновные в массовой гибели пчёл в Тульской области
ИА «Ореанда-Новости». Прокуратура Тульской области выяснила, что виновными в массой гибели пчёл в регионе являются главы местных сельхозорганизаций, которые использовали пестициды, пишет «Интерфакс».
Отмечается, что владельцев пасек не проинформировали об обработке земель химикатами. Кроме того, к работам по использованию пестицидов привлекались не обученные лица.
Ответственные лице не поставили на границах обрабатываемых полей специальные знаки, которые предупредили бы о работах. Всего к ответственности будут привлечены представители шести сельхозорганизаций.
Отмечается, что владельцев пасек не проинформировали об обработке земель химикатами. Кроме того, к работам по использованию пестицидов привлекались не обученные лица.
Ответственные лице не поставили на границах обрабатываемых полей специальные знаки, которые предупредили бы о работах. Всего к ответственности будут привлечены представители шести сельхозорганизаций.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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