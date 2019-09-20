Отдельную благодарность Устинов выразил Константину Райкину и Александру Палю, который запустил флешмоб для его поддержки.Напомним, сегодня Мосгорсуд по просьбе Генпрокуратуры изменил меру пресечения Устинову с ареста на подписку о невыезде. Ранее актёр получил 3,5 года колонии за оказание сопротивления при задержании на несогласованном митинге, в результате которого боец ОМОНа вывихнул плечо.