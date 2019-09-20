20.09.2019, 22:33
Устинов после выхода из СИЗО поблагодарил всех за поддержку
ИА «Ореанда-Новости». Актёр Павел Устинов, которого сегодня отпустили из СИЗО, поблагодарил всех за поддержку, которую ему оказали, пишет «Коммерсант».
Отдельную благодарность Устинов выразил Константину Райкину и Александру Палю, который запустил флешмоб для его поддержки.
Напомним, сегодня Мосгорсуд по просьбе Генпрокуратуры изменил меру пресечения Устинову с ареста на подписку о невыезде. Ранее актёр получил 3,5 года колонии за оказание сопротивления при задержании на несогласованном митинге, в результате которого боец ОМОНа вывихнул плечо.
Отдельную благодарность Устинов выразил Константину Райкину и Александру Палю, который запустил флешмоб для его поддержки.
Напомним, сегодня Мосгорсуд по просьбе Генпрокуратуры изменил меру пресечения Устинову с ареста на подписку о невыезде. Ранее актёр получил 3,5 года колонии за оказание сопротивления при задержании на несогласованном митинге, в результате которого боец ОМОНа вывихнул плечо.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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