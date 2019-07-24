ИА «Ореанда-Новости» Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении закон, изменяющий предельный возраст для сотрудников полиции, внутренней службы и юстиции.

Предельный возраст пребывания на полицейской службе для майоров и подполковников полиции, будет увеличен с 50 до 55 лет, для полковников – с 55 до 60, для генерал-майоров и генерал-лейтенантов – с 60 до 65 лет.

В течение 5 лет после достижения предельного возраста сотрудники, имеющие положительную последнюю аттестацию и соответствующие требованиям к состоянию здоровья, имеют право на заключение новых контрактов не только на 1 год, но и на более длительный срок, не превышающий 5 лет.

Помимо этого закон устанавливает предельный срок, в течение которого сотрудник может быть уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника, – не более 6 месяцев со дня, когда непосредственный руководитель узнал о совершениb такого проступка, и не более 3 лет со дня его совершения.