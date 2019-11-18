18.11.2019, 18:45
Уволен единственный врач-трансплантолог, который проводил операции по пересадке почек детям
ИА «Ореанда-Новости».В России уволили единственного врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил операции по пересадке почек детям с весом до 10 килограммов, и его коллегу Надежду Бабенко, сообщает издательство «Российская газета».
По официальной позиции Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, причиной увольнения является работа по совместительству двух врачей. В НЦЗД указали, что на место Михаила Каабака придёт специалист, который будет работать на полной ставке.
По мнению самого Каабака, решение об увольнении было основано на применении лекарственного препарата «Алемтузумаб», который не одобряет Минздрав. Хотя данный препарат позволяет увеличить шанс на приживаемость органов и был рекомендован Всемирным трансплантологическим сообществом.
Родители, чьи дети остались без запланированных операций, составили петицию, в которой озвучена просьба о возвращении врача-трансплантолога Михаила Каабака и возобновлении операций. Уже более 290 тысяч человек подписали данную петицию.
По официальной позиции Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, причиной увольнения является работа по совместительству двух врачей. В НЦЗД указали, что на место Михаила Каабака придёт специалист, который будет работать на полной ставке.
По мнению самого Каабака, решение об увольнении было основано на применении лекарственного препарата «Алемтузумаб», который не одобряет Минздрав. Хотя данный препарат позволяет увеличить шанс на приживаемость органов и был рекомендован Всемирным трансплантологическим сообществом.
Родители, чьи дети остались без запланированных операций, составили петицию, в которой озвучена просьба о возвращении врача-трансплантолога Михаила Каабака и возобновлении операций. Уже более 290 тысяч человек подписали данную петицию.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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