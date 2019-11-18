По официальной позиции Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, причиной увольнения являетсядвух врачей. В НЦЗД указали, что на место Михаила Каабака придёт специалист, который будет работать на полной ставке.По мнению самого Каабака, решение об увольнении было основано на применении лекарственного препарата «Алемтузумаб», который не одобряет Минздрав. Хотя данный препарат позволяет увеличить шанс на приживаемость органов и был рекомендован Всемирным трансплантологическим сообществом.Родители, чьи дети остались без запланированных операций, составили петицию, в которой озвучена просьба о возвращении врача-трансплантолога Михаила Каабака и возобновлении операций. Уже